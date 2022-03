Violan y asesinan a machetazos a hondureño con discapacidad

“Era un niño especial, que no le hacía daño a nadie. Mi pobre hijo solo salía al pueblo, pero no le hacía daño a nadie; era un niño querido por todo mundo”, dijo la madre de Santos Elías Ramos , cuando acudió a la morgue capitalina para reclamar su cadáver.

“No podré velar a mi pobre hijo por cómo me lo dejaron en estado de descomposición. No, esto no es justo. No es justo que hagan eso con una persona con discapacidad”, añadió acongojada la madre hondureña.

Aunque no se reportan capturas, las indagaciones policiales establecen que una pista en el crimen podría dar paso a un arresto, debido a que el presunto responsable habría dejado una prenda cerca del cuerpo de Santos Ramos.