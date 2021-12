$!“Compa, tengo que decirle algo; esto es una tragedia, la familia está muerta...”

A su madre los hermanos le enviarían dinero para la operación de uno de sus tíos mayores llamado German Castillo . “Gracias por todo lo que me enseñó padre, a usar el nivel, a pegar un bloque. Aquí en Estados Unidos eso se respeta”, le dijo el joven en reiteradas ocasiones a su padre.

Don Eugenio Alberto, con sus cabellos cenizos y su piel curtida por el sol, también es un hombre de fe y en medio del dolor cree que volverá a ver a sus hijos, nuera y nietos.

“Me duele, lloro por ratos. Pero Dios me los dio y él me los quitó, no puedo contrariarme a la voluntad de Dios”, dijo.

El patriarca de la familia Hernández, quien también es un maestro de obra reconocido en la zona, recordó entre sonrisas cómo hizo posible la boda de Belin y Marleny.

“Mi hijo Belin hace muchos años me pidió ayuda para pedir la mano de mi nuera y le dije que no se preocupara por el dinero y pagué 27 mil para que se realizara la boda. Mi nuera me dijo, después se lo pagaremos un día, suegro. Ellos tenían el deseo de sacarnos papeles a mi esposa y a mí para ir a Estados Unidos”, recordó el sexagenario con la mirada perdida.