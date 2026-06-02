Los desgarradores últimos minutos de la niña hallada sin vida tras la tragedia en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras

Las labores de búsqueda y rescate en la colonia Villa Nueva culminaron la noche del lunes 2 de junio con el hallazgo del cuerpo sin vida de Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años, quien permanecía desaparecida tras el accidente provocado por una volqueta que presuntamente sufrió una falla en los frenos. El hallazgo fue confirmado por autoridades del Cuerpo de Bomberos, quienes informaron que la menor fue localizada entre los escombros y estructuras destruidas por el impacto de la pesada unidad. Con este descubrimiento, la cifra de víctimas mortales ascendió a ocho personas. Entre el dolor y la consternación, Wendoly Rodríguez, tía de la menor y sobreviviente del accidente, relató los momentos previos a la tragedia.

Según su testimonio, ella se encontraba trabajando en la parte frontal del negocio familiar, mientras la madre de la niña, permanecía junto a Leireth en la cocina. “Estábamos las tres. Ella estaba con su mamá en la parte de atrás, en la cocina, y yo estaba enfrente”, expresó Rodríguez. La mujer indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 12:20 del mediodía. Aseguró que no observó la volqueta antes del impacto. “No la vi venir. Solo la vi cuando ya habíamos salido y me enseñaron dónde había quedado”, manifestó.

Rodríguez también explicó que la niña se encontraba ese día en el local debido a la suspensión de actividades escolares. “Es que por culpa de las manifestaciones de los profesores ellos no tuvieron clase ese día. Y ella no fue a clase. su mamá decidió llevarla al local”, relató. La familiar señaló que, tras el impacto, no logró ver inmediatamente a la menor. “No pude verla”, dijo al recordar los momentos posteriores al accidente.