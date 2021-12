Relación incestuosa habría sido detonante de tragedia en Copán

La esposa del hombre presuntamente asesinado por su propio padre en el municipio de San Jerónimo, departamento de Copán, detalló en medios de comunicación cuál era la razón de la rencilla entre ambos.

De acuerdo con María Fidelina García Hernández su esposo, Saúl Amilcar Villeda (44), y su suegro, Roberto Villeda (65), conocido como don “Beto”, vivían en constante pleito y al calor de los tragos se produjo la tragedia.

La hondureña detalló que presenció el momento en que don “Beto” le propinaba machetazos en el rostro y el estómago a su propio hijo, luego de matarlo a balazos.

“A mí me dijo hija de p*** qué venís a hacer vos ¿Ya querés vos también? y yo me fui y vi que no tenía balas, pero creí que me iba a seguir con el machete, entonces me fui y siempre quedó dándole en la cabeza”, dijo García.

Según la viuda y madre de tres hijos, padre e hijo mantenían problemas desde que el ahora fallecido descubrió que este sostenía una relación incestuosa con su hija.

“Agarró un odio don “Beto” contra el hijo porque él le descubrió que vivía con la propia hija, entonces mi esposo vino a poner la denuncia, pero (su suegro) nunca vino a decir que sí él estaba viviendo con la propia hija. Hace como 12 años fue, porque hasta tuvo un hijo con ella que tiene esa edad”, agregó.

La mujer mencionó que probablemente esto habría sido el detonante de la discusión entre ambos y al calor de los tragos, el progenitor acabó con la vida de su hijo cegado por la ira.

“Al señor no le gustaba que se le tocara ese tema y amanezaba a cualquiera que le dijera que él hacia eso con su hija”, concluyó.

García pidió justicia en la muerte de su esposo y exigió todo el peso de la ley contra su suegro.