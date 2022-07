“Papi, quiero ir contigo”: niña antes de ser hallada muerta en Siguatepeque

“En un ratito que él se descuidó la niña ya no estaba. Era muy apegada al papá, caminaba con él para arriba y abajo, pero él le dijo ‘hoy no te voy a llevar, voy rápido’, sin saber él que la niña se había ido detrás de él ”, declaró con pesar la señora.

De acuerdo con sus declaraciones, el padre le había avisado a la niña que saldría a hacer un mandado, pero la pequeña le suplicó que la llevara consigo, pero él le dijo que no.

Cuando el padre regresó a la casa, la mamá le preguntó por qué no traía con él a la niña, a lo que contestó que no se la había llevado. “Él le dijo que en ningún momento la había visto, entonces se regresó a buscarla, pero ya no la encontró”, aseguró su tía.

La familia de Emily temió lo peor. Sus sospechas se confirmaron cuando fue hallada sin vida ayer, martes, durante la mañana en Siguatepeque.

El cuerpo de la pequeña flotando en una quebrada del lugar. Al lugar acudieron vecinos de la zona y miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área a la espera de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento del cadáver.