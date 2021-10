Un candidato a regidor por la alcaldía de Choloma Cortés, fue asesinado en la noche del jueves cuando cenaba en un restaurante.

La víctima mortal es Napoleón Muñóz, quien acompañaba al periodista Rogelio Trejo en la fórmula por Alianza Patriótica.

“Me siento con mucha impotencia, me duele, se me fue un buen amigo. Al igual que él, fui encañonado y me sentí impotente de no poder hacer nada y verlo agonizando”: Rogelio Trejo, corresponsal de HCH en Choloma.

El violento ataque armado se registró en la colonia Cocos Sur de Choloma.

Las autoridades investigan como primera hipótesis un asalto en el restaurante.

Muerte de políticos

El estar en un año electoral contribuyó a que la violencia incremente en Honduras. “Se evidencia que este año se han registrado 53 muertes relacionadas con la violencia política , pero el 38 por ciento de esos casos son homicidios”, según Migdonia Ayestas, dirección del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-Unah).

“Esos discursos confrontativos en las cúpulas son los que incitan al odio, por eso es que han muerto líderes algunos políticos”, concluyó