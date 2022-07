Madre sospecha que colombianos tienen retenida a su hija Paola Bardales

“Solo terminaron las alabanzas de jubilo y adoración en la iglesia y en ese lapso desapareció. La vimos danzar, allí estuvo danzando y durante el culto cuando ya reparamos que Paola no se fue a sentar con nosotros salimos a buscarla, le preguntamos a los servidores y salimos hasta la caseta que hay en la entrada de la iglesia a preguntar (a los guardias) y no la vieron salir a pie y me dijeron que al menos que haya salido en algún carro”, manifestó.

Paola y su madre llegaron al culto en un bus de la iglesia. “Desde en se momento yo empecé a llamarla al teléfono y también los amigos y las amigas allí en la iglesia y el celular estaba apagado y desde ese momento no sabemos nada ella”, expresó doña Jackeline.

Refirió que su hija es estudiante de Periodismo, “pero este año no quiso seguir estudiando por eso de la pandemia, pues dice que en línea ella no quiere estudiar porque no entiende nada”.

“Ella tiene 25 años, pero el problema es su comportamiento, la actuación de ella es de una niña de doce años y todo mundo le dice que parece niña. Ha estado en tratamiento en Teletón y con psicólogo desde tercer grado y ella no quiso seguir con el psicólogo”, explicó.