Kevin planeaba casarse con su novia en diciembre

“Mi hijo era una persona muy alegre, aplicado, amoroso y trabajador. Él era un emprendedor y también laboraba en una fábrica. No es justo que hayan truncado los sueños de un joven que amaba la vida y que planeaba casarse con su novia en diciembre luego de cuatro años de relación”, manifestó el padre del aficionado.

Don Marvin lamentó que las autoridades policiales no estén prestando el interés que el caso amerita, pues asegura que todavía no han empezado una investigación. “Hasta ahora la Policía no se nos ha acercado para indagar la muerte de mi hijo. Solo nos dijeron que en el sector no funcionan las cámaras del 911 y que por lo tanto no hay mucho por hacer. Exigimos que hagan algo y que el responsable de matar a Kevin sea capturado, aunque eso no nos lo devolverá”.

Romana Reyes, madre del joven, dijo entre lágrimas que solo espera que la muerte de su hijo no quede en la impunidad. “Él era un hombre con tantos sueños y yo no quiero que su muerte quede en la impunidad. Él era mi primer amor y era muy querido por todos los que lo conocían”.