Jovencita muere tras ser atacada a balazos el Día de las Madres en San Pedro Sula

Una joven de 23 años falleció en las últimas horas después de ser atacada a balazos durante el festejo del Día de las Madres en San Pedro Sula.

Mayte Abigail Martínez fue llevada casi de emergencia a una clínica privado donde intentaron salvarle la vida, pero lamentablemente falleció.

La joven recibió un balazos después de varios sujetos armados le dispararan luego de asaltarlos cuando festejaban con compañeras de trabajo. Les quietaron sus pertenencias.

Según comentaron los presentes, Mayte se negó a entregar sus objetos de valor por lo que uno de ellos le disparó dejándola gravemente herida.

En las redes sociales sus familiares han condenado el violento hecho y exigen se investigue el asesinato de Mayte Abigail Martínez.

Desde entonces las redes sociales se han llenado de mensajes de pesar, en donde aseguran que Martínez era una buena amiga, llena de vida y con muchos sueños por alcanzar.

“Mayte Abigaíl Martínez cómo pudieron quitarte la vida... Tu tan llena de vida!! Tan joven May!! Me duele saber que ya no estás”, escribió una amiga en Facebook.

Otra usuario de Facebook comentó: “Dios dé fortaleza a tu mami y la llene de sabiduría... Jamás pensé que te irías de está manera... dejas un gran vacío en los corazones de quienes te conocimos y tuvimos la dicha de convivir contigo”.