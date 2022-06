Investigan banda que opera en el litoral en desaparición de Angie Peña

Sobre este caso, las autoridades policiales insisten en que no está cerrado y asegura que continúan los trabajos de búsqueda y recolección de indicios.

Hasta ahora no se tienen pistas reales del paradero de la joven capitalina, y su familia mantiene una búsqueda incesante para dar con su ubicación.

2. Peritajes: e realizó prueba de luminiscencia para detectar sangre en la jet-ski y chaleco salvavidas, dicho dictamen será enviado al fiscal del MP asignado al caso. También análisis forense de marcas y patrones; la moto acuática no tiene registro de matrícula local.

Los equipos que están trabajando en el caso son la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, Unidad Nacional Antisecuestros, técnicos de videoforense, Interpol y la Dipol.

Esperanza. Walter Peña, padre de Angie, dijo que como familia siguen haciendo hasta lo imposible para dar con su paradero. Informó que recién se reunieron con la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para abordar los avances de la investigación, la cual ya tendría algunos sospechosos.

“Las cámaras de seguridad de los negocios que están en Roatán y que captaron posibles movimientos de mi hija milagrosamente se borraron. Por otro lado, la Fiscalía de Roatán no quiere presentar los requerimientos, no sé si es por miedo o por encubrir, no están colaborando para que esto se aclare”.

“Ahora más que nunca sabemos que mi hija está viva y los resultados de los peritajes indican preliminarmente que la moto encontrada no tenía señales de haber existido lucha de cuerpo a cuerpo, sangre o cabellos”, sostuvo en entrevista.

Concluyó diciendo que como familia han aportado toda la documentación requerida en apoyo a las autoridades.