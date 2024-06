En un hotel hallan a jovencita tras publicar mensaje en redes

“Pido sinceras disculpas a todas las personas, amigos y familiares que están difundiendo información sobre mí, la verdad he tomado una decisión equivocada pero fue lo que pude hacer. No he estado muy bien últimamente, sufro de depresión, ansiedad y de muchas cosas que no he podido superar. No he tenido la confianza para hablar con alguien”, explicó Leilany Álvarez.

Agregó que “actualmente estoy bien, nadie me ha hecho nada y estoy sana y salva. Esto lo he hecho para no dañar a nadie más”.

“Mi mente ha pasado por pensamientos muy horribles y de verdad y de corazón no quiero dañar a nadie por eso me ido de casa. Nuevamente pido disculpas a todos ustedes y aclarar que estoy bien”, escribió.