“Cuidemos la salud mental de los niños para no reparar adultos”

SAN PEDRO SULA Lo contrario a niños enfermos, con su salud mental deteriorada, con estrés, con problemas de adultos son niños felices, plenos y seguros. Para lograr eso, los papás tienen que empezar por bajarle “varias rayitas” a la intensidad con la que viven, a ponerle bastante freno a la efervescencia de querer todo para ayer sin antes pensar en las necesidades y requerimientos del niño. Y lo más importante y en lo que coinciden todos los expertos: no darles aparatos electrónicos desde edades tempranas. Este es el principal consejo que da Nancy Peña, directora de Carita Feliz con sede en la colonia Jardines del Valle.

LLame y consulte > El 150 es el Teléfono de la Esperanza. Trabajan de lunes a sábado. Carita Feliz tiene el 3257-6766, mientras que en Clap puede agendar cita llamando al 9909-0241.

En este lugar en San Pedro Sula conocen a la perfección estos preceptos porque los viven a diario. Carita Feliz funciona como Day Care (guardería), centro de estimulación temprana y centro educativo y ha visto cómo la vida acelerada que llevan los papás por tratar de cubrir todo, por ejemplo, el trabajo, las necesidades del hogar, los asuntos de pareja y las demandas de sus hijos, a veces no compaginan con su objetivo, tener niños felices y seguros. Peña abrió las puertas de su recinto a LA PRENSA Premium para mostrar el trabajo que se hace con los pequeños, muchos de los cuáles han crecido ahí, con ellos, ya que sus padres deben dejarlos a sus cuidados porque no tienen quien en casa lo haga. “Nuestro objetivo principal es ayudar a los padres de familia con sus hijos. Nosotros hemos venido a hacer como ese desahogo que tienen que trabajar una jornada completa y que necesitan un lugar seguro donde sus hijos estén cómodos y bien. Si bien ayudamos a los padres, para nosotros lo importante no es cumplir primero la necesidad del papá, sino la del niño porque nuestra realidad siempre son los niños”, señala. Sin embargo, afirma que el problema que enfrentan es que en la sociedad todo se quiere rápido, de manera acelerada o exprés. “Todo lo queremos de una forma efervescente y las cosas no son así. Las cosas que perduran, las buenas, las que permanecen no son efervescentes, no se dan de la noche a la mañana sino que se dan con un proceso”, afirmó. Además lamenta que niños tan pequeños estén enfrentando problemas de aprendizaje a causa de los ambientes en los que están creciendo. “A temprana edad, un niño con mente perturbada en un ambiente inseguro de estrés, de gritos, de violencia, de inseguridad, generalmente afecta su desarrollo. Hay niños que se les pregunta, ¿cómo estás? Y responde: ‘fíjate que mi papá le pegó a mi mamá. Fíjate que mi mamá le gritó a mi papá’”, señaló Peña.

Incluso muchos bebés enfrentan retraso en el desarrollo, el habla, lloran constantemente y es altamente sensible. Con facilidad se asustan, necesitan estar en brazos porque se sienten demasiado inseguros y tienen mucho apego”. Y eso es en cuanto a su entorno. “Hay un transgresor constante, que está presente en todos los hogares, que no necesariamente es humano. Y me refiero a la presencia, a temprana edad, de la tecnología en los niños, la tablet, el celular. Los padres no son conscientes del daño a temprana edad que causa a esos aparatos. Esos aparatos fueron diseñados para que las personas adultas que trabajamos nos hagan la vida más fácil, para que estemos comunicados. Pero un bebé no necesita llamar a nadie, ¿por qué? Porque le va a dar un celular. Un bebé no necesita documentar nada, como tomar una fotografía, o enviar archivos, por qué usted le va a dar un celular. La razón por la que le damos un celular es porque estamos sustituyendo la atención que debe tener el padre o la madre por un aparato que es fácil. Una niñera que no cobra, y que lo único que cobra es la energía que usted hace cargar”, lamentó.

" Generalmente de 10 niños, cinco o seis niños están con un problema de aprendizaje, un problema de autismo o un problema de retraso de desarrollo. "

¿Cómo imagina a ese niño que no crece controlado, que tiene varios teléfonos, que solo pasa con la tablet, aprendiendo a solo mover la mano? ¿Cómo se lo imagina de aquí a unos 10 años, de adulto?, le preguntamos a Peña. “Me lo imagino altamente irritable, molesto por cualquier cosa, me lo imagino solo, porque no va a ser capaz de relacionarse socialmente. Me lo imagino con un cerebro lleno de información, pero incapaz de relacionarse con su entorno y de tener empatía con el entorno, porque hemos perdido mucho la empatía; y la razón por la que se ha perdido es por la parte de relación. Interesa poco o nada lo que le sucede a nuestro vecino, ni los conocemos”, lamentó. Para finalizar, dijo un niño lo que más necesita hoy en día es tiempo. “Y los padres de familia, lamentablemente, hoy en día es de los que más carecen”.

Es más caro reparar adultos

De su lado, Amerita Fuentes, especialista en trastornos del habla (logopeda), psicóloga infantil con postgrado en autismo, del Centro de Psicología Infantil y Logopedia (Clap) fue directo al grano: “Tenemos que aprender a cuidar la salud mental de los niños para no estar reparando adultos”. Considera que a partir de los tres años, el desarrollo del niño se vuelve muy importante y por lo tanto, a esa edad no debería de tener tecnología, ya que está desarrollando todas sus áreas psicomotrices.

Para saber > Si en los centros educativos, los maestros logran alejar a los menores de los aparatos móviles, por qué en casa no es posible. Esa es la reflexión que también se hicieron los entrevistados que aconsejan extender en casa las reglas implementadas en las escuelas.

La capacidad de gatear, caminar, el área auditiva, el área visual. ¿Qué sucede en esa edad? “Cuando el padre y la familia temprano empiezan a darle acceso a la tecnología al niño, el niño deja de desarrollar sus áreas psicomotrices. Deja de desarrollar sus áreas sociales. Deja de desarrollar las áreas del habla. Entonces ya lleva niños con un problema de atraso”. Entre los tres y los seis años ya se puede apreciar el impacto del uso sin control de los aparatos. “Se puede considerar una adicción a partir de los 5 o 6 años y cuando hay demasiada disfuncionalidad en el niño por la tecnología. Significa que sus cambios de humor son bruscos y no tiene tecnología. Se vuelve desesperado cuando le quitan la tablet, y hasta no come”.

Consejos > Consejo 1. Aprender a gestionar nuestras emociones, a no acumularlas, a reconocerlas y decir “tengo derecho a estar enojado o triste” ayuda a mantener la salud mental.

Consejo 1. Aprender a gestionar nuestras emociones, a no acumularlas, a reconocerlas y decir “tengo derecho a estar enojado o triste” ayuda a mantener la salud mental. > Consejo 2. Llorar, dormir y hacer ejercicio ayudan a estabilizar los niveles de cortisol en el cerebro. Esa es la llamada hormona del estrés , que se produce en los riñones.