Hondureña acusada de matar a su compañero de hogar queda en prisión

Una mujer, acusada de haber matado a su compañero de hogar, seguirá en prisión, así se determinó en la audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula.

La Jueza decretó un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Maryuri Nicoll Bonel García, capturada el martes anterior en la colonia Reyes Caballero de La Lima, Cortés.

A ella se le supone responsable del delito de parricidio en perjuicio de Héctor Javier Carias Ortega.

La imputada fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ubicada en Támara, Francisco Morazán por la naturaleza del delito y la gravedad de la pena que enfrenta.

Durante la audiencia se presentaron pruebas documentales, periciales, testificales entre ellas una prueba anticipada por parte de la fiscalía y las pruebas de descargo por parte de la defensa.

La jueza programó la audiencia preliminar para las 11:00 am del miércoles 6 de abril de 2022.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridades, el 21 de octubre del año 2021 en la colonia 15 de Septiembre en San Manuel, Cortés, cuando eran como las 11:30 de la noche, Luís Olivera estaba en la casa de la mamá de su menor hija. Minutos después llegaron Maryuri Nicoll Bonel García (La Gorda) y Héctor Javier Carias Ortega (El Zombi), ambos pareja o compañeros de hogar que propiamente discutían por reclamos o celos.

Para que su hija no saliera perjudicada en dicha plática, él se salió con ella y a los minutos decidió regresar, así se encontró que Maryuri Nicoll tenía un cuchillo en su mano, trató de tranquilizarlos pero no entendían, ambos le dijeron que no se metiera, él trato de mediar pero ambos le volvieron a decir que no se metiera, por eso se volvió a salir.

Después del interior de la casa salió corriendo y balanceándose Héctor Javier que cayó bruscamente. Con los vecinos fue trasladado a una clínica de La Lima pero falleció en el camino.