La Ceiba: Padre entrega a su hijo tras robo en restaurante

El afligido padre manifestó: “ Estoy dando la cara por él, yo sé que sí cometió el error (...) Y pedirle a toda esa gente que si mi hijo les hizo daño que me lo perdonen”. Y concluyó: “él hasta hace poco empieza en esas cosas, entonces yo dije, para que mi hijo no crezca en eso yo tengo que entregarlo a la autoridad, y es lo que he hecho. Es duro. Para mí es difícil.”

En los últimos días los asaltos en La Ceiba se han incrementado, la ciudadanía espera que las máximas autoridades de seguridad tomen el control de la zona.