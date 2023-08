Ex marido incendia hogar de madre y 4 hijos en Copán

Una humilde mujer, junto a sus cuatro hijos en edades entre 10 años y 6 meses, quedaron sin un techo en dónde vivir luego que su ex pareja le prendiera fuego a la vivienda en que residía junto a los menores.

El hecho se registró en la comunidad de Las Juntas, jurisdicción del municipio de Florida, en el norte del departamento de Copán.

De acuerdo con el relato de María Beatriz Gómez, madre de los menores, el hecho ocurrió la mañana de este jueves cuando su ex pareja, identificado como Carlos Antonio Caballero, cumplió con la amenaza con la que asechaba desde antes: quemarle la casa en que vivían junto a sus hijos.

”Él siempre viene bolo y a veces quizá drogado para que haga esas cosas. No es la primera vez que me pegaba, porque ya lo había hecho unas cuatro veces, pero jamás había llegado a estos extremos” relató la mujer apesarada, al mismo tiempo que contó que no lo dejaba por los maltratos porque “no tenía para donde irme”.

”Yo amaba mi casita, la levanté con mucho esfuerzo para que él también viviera en esta casa en la que vivíamos de 2016. Se nos quemó todo” contó.

Gómez afirmó que la vivienda que era de adobe y madera se quemó en un 100% con todas sus pertenencias e incluso con las mascotas que tenían, entre ellas una perra y sus cachorros de sólo dos meses.

Además de haber perdido todas sus pertenencias la mujer denunció que “vivo con miedo, él (Caballero) anda rondando y amenazando que todavía le falta una cosa por hacer, me imagino que es a mí, y por eso yo no puedo salir a trabajar ni a pedir apoyo”.

La mujer pidió a las autoridades policiales que acaten la denuncia ya que siente temor que su ex pareja siga dañándola o a sus hijos.

Para ayudar a María Gómez, la familia dio a conocer estos números de teléfono 9503-3918 / 9487-9036 para poder reconstruir su casa y comprar enseres domésticos.