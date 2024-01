“Mi vida ya no tiene ningún sentido sin mis tres muchachitos”

Los menores vivían con su madre que andaba trabajando a la hora que se dio el incendio y con un tío de ellos de nombre Joel Osorio. Joel, quien es un joven especial, relató que él salió de la casa a encontrar a su hermana que venía de su trabajo porque el lugar es solitario y fue en esos momentos que se quemó el inmueble. “Mi vida no tiene sentido sin mis muchachitos, por ellos luchaba todos los días”, expresó doña Jenssy en el velatorio de sus hijos en El Progreso, Yoro.

“En mi vida ya no hay nada, sólo sufrimiento y lágrimas, se me fueron mis tres bendiciones más grandes”, manifestó ayer Jenssy Osorio en medio de su llanto mientras velaba a su tres hijos que murieron calcinados al quemarse la casa donde vivían en el sector de Punta Caribe en Roatán, Islas de la Bahía.

“Si supiera que feo es el lugar donde vivamos, yo caminaba todos los días y no me importaba que me dolieran mis pies, yo iba a trabajar por ellos. Mi niño grande me decía te duelen los pies mamá y yo le decía sí mi amor y él me los sobaba”, recordó la mamá de los tres hermanos en medio de su dolor.

Manifestó que sus hijos eran “mi motor, mis ganas de seguir adelante, cuando yo ya no tenía fuerzas Carlitos me las daba”.

La acongojada madre recordó que cuando la auxiliaron a ella se aferraba a que sus hijos estuvieran con vida.

Con la esperanza de que estuvieran vivos ella gritaba: “No importa que estén quemados yo los voy a cuidar, pero no pudimos hacer nada para salvarlos, yo intenté meterme y no pude porque me amarraron”.

“Hace un año me había ido a trabajar a Punta Caribe y mis hijos estaban bien porque aquí (El Progreso) padecíamos muchas necesidades y allá hay muchas oportunidades, pero mis hijos murieron allá, mejor no me hubiera ido, mejor hubiera seguido aquí”, lamentó Jenssy al tiempo que irrumpía en llanto.

“Ellos estaban chiquitos, pero yo se que los voy a volver a ver, nos vamos aferrar a Dios y un día los voy a volver a ver. El pastor me dijo eso que me reuniré otra vez con ellos y voy a abrazarlos y decirles otra vez que estoy con ellos. Esa va hacer mi esperanza a la que me voy a aferrar todos los días. Es una prueba muy dura”, expresó la mamá de los hermanitos Osorio, quien indicó que trabaja en un restaurante de mariscos.