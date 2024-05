Padres desesperados buscan a sus hijos entre osamentas

“No pierdo la esperanza de encontrar a mi hija. Ella desapreció sin dejar rastro y al ver que habían encontrado estas osamentas, me vine para la morgue para hacer los trámites y saber si mi hija está entre esos cuerpos”, dijo el hombre al tiempo de señalar que no tiene paz desde que su hija desapareció.

Reinaldo Rodríguez busca a su hijo Jairo José Rodríguez (de 25), de quien no saben nada desde que hombres encapuchados se lo llevaran a él y otro joven en una calle de la colonia Monte Verde en Choloma, Cortés, el 27 de octubre de 2023.

Rodríguez dijo que su vástago se dedicaba a vender hierro y cuando desapareció vestía una camisa blanca con rayas azules y pantalón azul claro.

“Mi hijo era un hombre trabajador, nosotros somos una familia que no nos metemos con nadie. Solo espero que el viernes que venga a la cita que me dejaron (Medicina Forense), me puedan decir algo o me muestren algo para que yo pueda identificar si entre los cuerpos está el de mi hijo”.