Operativos contra la extorsión han dejado 245 detenidos este año

En algunos casos de extorsión las autoridades tienen que actuar de oficio ya que algunas empresas no denuncian.

Algunas de las recomendaciones que dan las autoridades a la ciudadanía para no ser víctimas de extorsión son que al recibir una llamada sospechosa apagar el celular para evitar tener plática con los extorsionadores.

No dar su información personal, de su familia, trabajo o las actividades rutinarias a desconocidos y no contestar correos, mensajes o llamadas de personas que no tenga en sus contactos o agendas.