Madrastra de menor fallecido en Jutiapa rompe el silencio: “Me arrepiento”

“Él me grabó y me dijo que me iba a demandar, yo tenía “enojuras”, por eso lo hice, pero eso ya había pasado hacía días. Estoy arrepentida. Me siento muy mal”, expresó a medios de comunicación la mujer, quien ahora está detenida por la policía.

También explicó que el niño no era hijo biológico de la pareja, sino que les fue entregado por la madre biológica.

La madre adoptiva también reveló que tiene tres hijos biológicos, quienes actualmente están bajo custodia de la fiscalía de la niñez.

En relación al estado de salud del niño fallecido, argumentó que estaba sufriendo de diarrea y vómito, pero negó haberlo maltratado como se le acusa.