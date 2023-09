Conductor de microbus y su ayudante mueren en fuerte encontronazo con rastra

Un fuerte encontronazo entre una rastra y un microbus, dejó como saldo la muerte de dos personas. El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 del mediodía de ayer martes, en la carretera CA-13, a la altura de aldea Caracas municipio de El Porvenir, Atlántida.

Los fallecidos fueron identificados como Heriberto Rauda (de 33 años de edad), conductor del microbus y su ayudante Roger Edgardo Rodríguez Meraz, este último fue llevado al hospital Atlántida de La Ceiba donde se reportó su muerte horas después. Mientras que el motorista de la rastra, de nombre Carlos Hernández, salió ileso del accidente.

Tras colisionar de frente la rastra se incendió y cuando llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos, ya se había quemado en su totalidad. Heriberto Rauda viajaba de San Pedro Sula a La Ceiba a entregar pedidos de abarrotes y otros insumos, mientras que Carlos Hernández, regresaba a San Pedro Sula con cajas con botellas de cervezas vacías en la rastra, luego de descargar en La Ceiba.

Carlos Hernández conductor de la rastra, dijo en entrevista a diario LA PRENSA que el motorista del microbus, le invadió el derecho de vía. “El busito se fue a estrellar con el camión, no se por qué, traté de esquivarlo pero no se pudo. Arrancó el eje de la rastra, el tanque del diesel, la batería y luego se incendió. Gracias a Dios salí ileso porque me dio tiempo de salir”, apuntó Hernández quien fue retenido por la policía para investigación.

Heriberto Rauda era originario de Naco, Cortés y residía en San Pedro Sula, tenía varios años de laborar para la empresa distribuidora de abarrotes. “Veníamos a entregar mercadería yo venía custodiando el microbus. No se como pasó solo que impactaron de frente”, dijo un compañero de trabajo de los fallecidos.

Unas 983 personas han muerto en accidentes de tráfico en Honduras en lo que va de 2023, mientras que los lesionados en las carreteras suman 1.300, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV). Los 983 muertos y los heridos se registraron en más de 4.000 accidentes de tráfico.