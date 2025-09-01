Matan a balazos en su camioneta a un hombre en Juticalpa

Un hombre perdió la vida a manos de sicarios este lunes en Juticalpa, Olancho.
La víctima, Josué Ángel Portillo, de 38 años de edad, conducía una camioneta Ford Explorer blanca cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en reiteradas ocasiones hiriéndolo de gravedad.
El hecho ocurrió en el bulevar principal de la ciudad de Juticalpa. El vehículo de la víctima terminó en una gasolinera del barrio La Lambra.
Aún con vida, Portillo fue trasladado a un centro asistencial de la zona, pero murió antes de ser atendido. La Policía no reporta detenciones e informó que comenzó indagaciones relacionadas con el crimen.