  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos en su camioneta a un hombre en Juticalpa

Un ataque dirigido contra Josué Ángel Portillo terminó con su vida en el bulevar de Juticalpa

Matan a balazos en su camioneta a un hombre en Juticalpa

Camioneta en la que se conducía la víctima.

Juticalpa, Olancho.

Un hombre perdió la vida a manos de sicarios este lunes en Juticalpa, Olancho.

La víctima, Josué Ángel Portillo, de 38 años de edad, conducía una camioneta Ford Explorer blanca cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en reiteradas ocasiones hiriéndolo de gravedad.

Tres jóvenes desaparecen en el sector Planeta tras desobedecer advertencia de grupo criminal

El hecho ocurrió en el bulevar principal de la ciudad de Juticalpa. El vehículo de la víctima terminó en una gasolinera del barrio La Lambra.

Aún con vida, Portillo fue trasladado a un centro asistencial de la zona, pero murió antes de ser atendido. La Policía no reporta detenciones e informó que comenzó indagaciones relacionadas con el crimen.

Caen "El Tumbado" y "Paniki", presuntos miembros de la MS-13 en Cofradía, Cortés

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias