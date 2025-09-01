Matan a balazos en su camioneta a un hombre en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.

Un hombre perdió la vida a manos de sicarios este lunes en Juticalpa, Olancho.

La víctima, Josué Ángel Portillo, de 38 años de edad, conducía una camioneta Ford Explorer blanca cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en reiteradas ocasiones hiriéndolo de gravedad.