“Eras todo para mí”: luto por muerte de niño que cayó dentro de letrina en Olancho

En medio del llanto y dolor por la pérdida, los padres del menor hicieron un llamado a las autoridades forenses para que el cuerpo de José Matías no sea trasladado hasta la capital.

“Déjenme velar a mi niño, no me lo lleven, me duele verlo así”, clamó la madre del pequeño mientras se aferraba al cadáver. “Quisiera estar contigo, estar con Dios allá, por qué te me fuiste, mi amor, eres todo para mí”, agregó.

De su lado, Víctor Manuel Oliva, se unió a las súplicas de su esposa. “Que no se lleven al niño, lo queremos velar aquí, tranquilo, que no lo muevan”, mientras mostraba el altar preparado para el velorio, en el se podía apreciar el nombre de “Matías”.