Al empresario Zaldívar lo mataron para robarle dinero, de acuerdo a familiares

Minutos después del hecho llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos a auxiliar al empresario, pero fue declarado muerto porque ya no presentaba signos vitales.

“Iba a traer a la familia para salir, siempre los sábados salíamos a comer”, dijo su hijo Joshua Zaldíar, quien refirió que su padre era un hombre emprendedor que hace más de 20 años inició con un pequeño negocio y después creció con su empresa y abrió las tres tiendas que tenía.

El joven manifestó que las aspiraciones de su papá era seguir creciendo como empresa y llevarla a un nivel más alto expandiéndola por todo Honduras y seguir apoyando a las familias porque apoyaba al pueblo siempre.

“Le ayudaba al pueblo con precios y si le tocaba a veces dar producto regalado lo daba con tal de apoyar y que la gente se hiciera de sus cosas y por eso la gente lo prefería”, expresó Zaldívar.

Expresó que presumen que el móvil del crimen del empresario es el robo porque los homicidas le llevaron el dinero que traía y el celular y las otras pertenencias se las dejaron.

“Nos inclinamos que el móvil es el robo porque mi papá no se metía con nadie. Pasaba del trabajo a su casa y de su casa a la iglesia. No había otra razón. Trabajaba de lunes a domingo, de ocho de la mañana a ocho de la noche y no tenía problemas con nadie”, dijo.

Le pedimos a las autoridades que encuentren a los que “hicieron esto tan ingrato llevándose un hombre de bien que no le debía nada a nadie”, dijo Zaldívar.