Elio Zelaya: ¿qué se sabe sobre el desaparecido hijo de empresario?

A nueve días de la desaparición de Elio Rolando Zelaya (de 28 años), doña Aracely Enamorado , madre del joven, dice sentir que las autoridades no han hecho lo suficiente para dar con el paradero de su hijo, luego de que el miércoles 10 de julio, a eso de las 10:30 am, fuera el último día que tuvieran contacto con él.

La desesperada mujer contó que su hijo, residente en esta ciudad, viajó el martes 9 de julio hacia la hacienda de su padre, llamada Rancho San Antonio, ubicada en la aldea El Sitio en San Antonio de Cortés, con unos trabajadores a fin de ir a verificar el estado del ganado que permanece en ese sector.

“Yo no quería que él fuera a la hacienda porque me daba miedo que saliera por la reciente muerte de su padre, pero como iba con los otros muchachos, yo no me opuse”, dijo Enamorado.

Detalló que la última llamada que Zelaya recibió fue a las 10:30 am cuando habló con su hermana. “Según contaron los muchachos que estaban con mi hijo, ellos estuvieron almorzando juntos el miércoles en la cabaña de la hacienda, pero en un momento mi hijo se levantó y se fue a la segunda planta, y es cuando ya no supieron más de él y ya no respondió más las llamadas”.

La preocupada madre dijo que supieron que un vehículo color rojo de paila llegó hasta la hacienda y que luego bajó junto con el vehículo de su hijo, lo que sospechan que fue cuando los captores se lo llevaron.