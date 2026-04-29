Detienen a presunto responsable de la muerte de su exsuegro en San Marcos de Colón

Un hombre de 30 años, dedicado a la ganadería, fue detenido por las autoridades al ser considerado sospechoso del delito de homicidio. Según el informe oficial, el individuo había logrado evadir a la justicia durante casi tres años.
La captura fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el barrio Panamá, ubicado en el municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca.
La operación fue posible gracias a labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrolladas por la Unidad Municipal de Investigación Criminal No. 06 (UMUIC-06), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial girada el 8 de junio de 2023 por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Choluteca, que lo vincula como sospechoso en la muerte de Pedro Enrique Martínez.
De acuerdo con las indagaciones, el hecho violento tuvo lugar el 30 de abril de ese mismo año en la aldea San Agustín, en San Marcos de Colón. Las autoridades señalan que el incidente se habría originado tras una disputa entre ambas personas, relacionada con problemas familiares derivados de una relación sentimental.
Tras la discusión, el sospechoso habría acudido a la casa de la víctima y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, causándole heridas mortales en la cabeza. Luego del ataque, abandonó el lugar y permaneció oculto hasta su reciente captura.
Las autoridades informaron que, mientras el sospechoso permanecía evadiendo la justicia, se llevaron a cabo diligencias investigativas y operativos de búsqueda que culminaron con su localización y posterior arresto.
El individuo será puesto a la orden de los tribunales correspondientes, donde se continuará el proceso judicial en su contra.