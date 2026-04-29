Detienen a presunto responsable de la muerte de su exsuegro en San Marcos de Colón

San Marcos de Colón, Honduras

Un hombre de 30 años, dedicado a la ganadería, fue detenido por las autoridades al ser considerado sospechoso del delito de homicidio. Según el informe oficial, el individuo había logrado evadir a la justicia durante casi tres años.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el barrio Panamá, ubicado en el municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca.

La operación fue posible gracias a labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrolladas por la Unidad Municipal de Investigación Criminal No. 06 (UMUIC-06), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).