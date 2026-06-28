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Capturan a sospechoso de abusar de una anciana de 78 años en El Progreso, Yoro

Una mujer de 78 años permanece en recuperación tras ser víctima de una agresión sexual en El Progreso, Yoro. El presunto responsable ya fue capturado

Capturan a sospechoso de abusar de una anciana de 78 años en El Progreso, Yoro

La Policía presentará al detenido en El Progreso, Yoro.
El Progreso, Yoro.

El presunto responsable de abusar sexualmente de una adulta mayor de 78 años en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, fue capturado por la Policía en las últimas horas.

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El caso ha causado indignación entre la población debido a la vulnerabilidad de la víctima y la violencia con la que se habría cometido el delito.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba cocinando en su vivienda cuando observó el ingreso de un individuo desconocido.

Según las investigaciones, la víctima no tuvo oportunidad de pedir ayuda, ya que el sujeto presuntamente le tapó la boca para evitar que gritara.

Posteriormente, el hombre la habría agredido físicamente antes de cometer el abuso sexual, dejándola con lesiones de consideración.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Los médicos confirmaron que presentaba múltiples lesiones, por lo que requirió tratamiento inmediato y permanece bajo observación.

Las autoridades informaron que actualmente su estado de salud es estable y que continúa recuperándose en el hospital.

Agentes de la Policía lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien ahora enfrenta un proceso judicial.

Los investigadores señalaron que cuentan con suficiente evidencia para sustentar la acusación y llevar al detenido ante los tribunales correspondientes.

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Redacción La Prensa
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