La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt), en las últimas horas ha recibido alrededor de 10 denuncias de lo que puede ser una posible extorsión en los estacionamientos de los centros comerciales del país.

Según el reporte policial, el modo en que están operando los delincuentes es chocando intencionalmente los vehículos y seguidamente colocan una nota que describe lo siguiente: “Buenas, con gran pena y arrepentida le rayé la puerta a su carro, espero me perdone, pero mejor hago lo correcto y no me voy huyendo, dejaré un número al cual me pueden llamar o escribir, allí coordinamos la reparación, bendiciones y éxitos”.

De este modo, los denunciantes relatan que, al momento de llamar a dicho número telefónico tienen respuesta inmediata por los sospechosos, quienes primero se niegan a la reparación del vehículo y luego aceptan llegar a un acuerdo citándolos a diversos lugares.

Según las investigaciones realizadas en las últimas horas, las autoridades policiales presumen que podría tratarse de un nuevo modo de operar para la extorsión.

La Policía hizo un llamado a la población a estar alerta y evitar caer en este tipo de delitos, y en caso de ser víctima comunicarse al Sistema Nacional de Emergencias 911.