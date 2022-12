Alcalde “prueba” arma y hiere a hombre en feria de Choluteca

Leonel Samuel Colindres García, alcalde de Pespire, Choluteca, es buscado por las autoridades de la Policía Nacional luego de, supuestamente, dispararle a una persona durante un juego de cartas en el barrio El Centro, zona sur de Honduras.

Según el reporte policial, el sábado 17 de diciembre, a eso de las 11:30 de la noche, el edil se encontraba jugando cartas junto con otras personas. Pero, por razones todavía no muy claras, sacó su arma y le disparó a un hombre identificado como Leonardo Santos Ortiz (42).

Al día siguiente, domingo 18 de diciembre, la víctima acudió a una clínica privada para curarse una herida producida por arma de fuego en la pantorrilla izquierda.

Activa tu cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

Posteriormente, interpuso una denuncia y las autoridades policiales intentaron hallar al funcionario, pero no lo encontraron. En ese momento se creyó que el alcalde huía, pero se pronunció públicamente.

“Hubo un incidente, nosotros estábamos tratando de vender una arma y la probamos ahí y salió una ‘chispita’. Yo estaba ahí presente, pero no estaba participando (en el juego de cartas)”, dijo primero.

“Nosotros estábamos ahí por la feria, pero no ha habido ningún enfrentamiento ni cosa por el estilo, estamos hablando con el muchacho, con quien se dio el incidente, y están las cosas habladas”, continuó.

Colindres García afirmó que está dispuesto a entregarse y comparecer ante un juez si es necesario. También dijo que no está prófugo, sino en Pespire trabajando como de costumbre. “Yo le digo a la Policía que si me requiere yo me entrego”, aseguró.