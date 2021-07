Consternación en funeral de exdiputada Carolina Echeverría

Tegucigalpa, Honduras.

El asesinato de la exparlamentaria hondureña Carolina Echeverría, quien aspiraba de nuevo a una diputación, ha sido condenado este lunes y se suma a una escalada contra los abogados en Honduras, donde en la última década han muerto de manera violenta 165 profesionales.



El crimen ha conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la violencia que se cobra la vida de entre 10 y 11 personas al día, en un país de 9,5 millones de habitantes.

Echeverría, abogada de profesión y parlamentaria entre 2006-2010 durante el Gobierno de Manuel Zelaya, fue asesinada en la víspera por al menos cuatro hombres y una mujer armados que ingresaron a su residencia en Tegucigalpa, en un hecho en el que su esposo, el excomandante de policía Wilfredo Urtecho resultó herido de bala.

Repudio ha generado la muerte de la excongresista por el departamento de Gracias a Dios. Fotografía: EFE



Diversos sectores hondureños, así como el Sistema de Naciones Unidas en Honduras, condenaron hoy el crimen contra Echeverría, cuyo cuerpo es velado en la sede del Partido Liberal en Tegucigalpa.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Fredis Cerrato, condenó la muerte violenta de Echeverría y exigió que la Justicia alcance a los responsables del crimen.

Impotencia

Cerrato expresó su "impotencia" por la muerte de la exdiputada por el Partido Liberal, segunda fuerza de oposición en el país, y señaló que el ejercicio de la abogacía conlleva muchos riesgos en Honduras.



Con Echeverría suman 165 los abogados asesinados en los últimos diez años, según cifras divulgadas por el titular del Colegio de Abogados de Honduras.

"Es una estadística escalofriante, se me eriza el cuerpo de solo sentir el peligro en el que se encuentra nuestro gremio en el ejercicio de la profesión, se ha vuelto una profesión de alto riesgo y no tenemos protección", subrayó Cerrato en una comparecencia de prensa.



Lamentó que las autoridades hondureñas "no profundizan en la investigación (de estos crímenes), todo queda en un manto de impunidad y de oscuridad, nunca se sabe con claridad los móviles y no se judicializa a los asesinos".

Por su parte, el presidente del Partido Liberal y candidato presidencial, Yani Rosenthal, ofreció un discurso en que destacó: "Carolina Echeverría Haylock amó al liberalismo y lo abrazó con todo y sus principios. Tuvo la enorme responsabilidad de representar al pueblo liberal, tanto en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, como en otros cargos. Fue una beligerante diputada ante el Soberano Congreso Nacional de la República y su presencia en ese poder del Estado nunca pasó desapercibido, nos hizo sentir orgullosos de tener legisladores como ella".

Extendió: "Mujer de familia, esposa, madre y abuela excepcional, Carolina aportó toda su sabiduría, todo el tiempo que pudo, toda la energía que la caracterizaba para ayudar a construir un proyecto político que materializara los principios del Partido Liberal y que hiciera posible los derechos y libertades que merecen los hondureños y hondureñas".

El presidenciable Yani Rosenthal en el funeral de Echeverría Haylock.

"Con mi familia, especialmente con mi padre, tuvo siempre un profundo respeto, nos apoyó siempre, creyó en nuestras capacidades como generadores de oportunidades y nos acompañó toda la vida en nuestro deseo de una Honduras próspera, incluso ahora, tras mi regreso al país, cuando dijo presente y se sumó con todo el empeño para obtener la victoria del 14 de marzo pasado", concluyó Rosenthal.

Esclarecimiento del crimen

La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, lamentó a través de Twitter el asesinato de Echeverría, cuyos restos mortales serán trasladados al departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, donde la exdiputada será enterrada este martes.



"Muy lamentable la noticia del asesinato de Carolina Echeverria Haylock. Mis condolencias, y las de todo @ONUHonduras, a sus familiares y amigos. Instamos para que las autoridades competentes esclarezcan los hechos prontamente", indicó Shackelford.



La Secretaría de Derecho Humanos de Honduras también lamentó la muerte violenta de la exparlamentaria y pidió a los órganos del Estado "celeridad en la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables para garantizar el derecho a la Justicia”.

Mientras la candidata presidencial, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, oposición), dijo sentirse "consternada y apesarada por el vil asesinato" de Echeverría, a la que tildó de "mujer valiosa y valiente, baluarte de la democracia".



Expresó su "solidaridad y más profundas muestras de pesar a su esposo e hijos", y exigió que "se esclarezca este asesinato".



Zelaya repudió el "terrible asesinato" de Echeverría y afirmó que era una "gran mujer, amiga y líder política. Me acompañó en la lucha contra el Golpe. Nuestro sentido pésame a su esposo e hijos(a) QEPD".