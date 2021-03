"Nos duele la manera en que le quitaron la vida": Familiares le dan el último adiós al abogado Melvin Bonilla

Tegucigalpa, Honduras.

Familiares y amigos cercanos del abogado y exjuez Melvin Bonilla le dieron el último adiós este sábado en el cementerio Jardines de Paz del Perpetuo Socorro ubicado en Tegucigalpa, capital de Honduras.



Durante el sepelio lamentaron la muerte violenta del profesional del Derecho, quien fue asesinado por sicarios este jueves a las 10:30 am en la colonia Alameda cuando se conducía en su vehículo.



"Es una injusticia, nos duele la manera en que le arrebataron la vida. Bonilla siempre fue un hombre que respetaba todas las ideologías y amaba a su familia", dijo Rasel Tomé, concuño de Bonilla.

En medio del dolor también recordaron los momentos alegres que pasaron junto a él y que ahora quedan atesorados en sus memorias.



"Fue un amor con todos sus hermanos. Me duele la partida de mi hijo, pero le doy gracias a Dios por el tiempo que me permitió tenerlo. Agradezco a todas las personas que me dieron palabras de aliento porque es lo que me ha permitido estar fuerte en este momento tan terrible", dijo la mamá del abogado.

El entierro se realizó en horas de la mañana de este sábado en Tegucigalpa.



Comentó que tenían una relación muy cercana, "hablábamos muy seguido y quiero recordar a mi hijo por todos los momentos buenos".

Colegas también estuvieron presentes para despedir los restos del abogado Bonilla, a quien definieron como un gran profesional en la material penal.



"Lo admiraba no solo como profesional sino como ser humano, siempre estuvo dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Amaba su carrera y se estaba haciendo un nombre porque buscaba incrementar sus conocimientos, lamentablemente hoy nos toca decirle hasta pronto", comentó Guillermo Perez, excanciller de la República.

Avances en la investigación

Horas después de su asesinato, agentes de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) realizaron una serie de allanamientos en la Capital para encontrar a los responsables.

Como resultado, un sujeto identificado como Ever Vargas (29) fue capturado y además decomisaron tres armas de fuego, una calibre 22 milímetros, otra calibre 3.80 milímetros y una 9 milímetros, siendo esta última la que se presume se utilizó en el acto de sicariato.

También encontraron una motocicleta, un casco, una chumpa, calzado tipo tenis y cuatro celulares que según las pesquisas preliminares habrían sido usados por el autor material del crimen.

Estos hallazgos serán cotejados por peritos forenses, para ser presentados como pruebas por parte de los fiscales al momento del proceso judicial.

Melvin Bonilla fue defensor de Tony Hernández. Su esposa, Carolina Salinas, afirmó que su esposo fue un hombre trabajador y abierto con todos los medios y jamás recibió una amenaza.