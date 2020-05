Hija de un alcalde muere tras incendio; su hermana y una empleada están hospitalizadas

Gracias a Dios, Honduras.

Tres mujeres salieron afectadas con quemaduras luego de producirse un incendio al interior de su vivienda en el municipio de Juan Francisco Bulnes, departamento de Gracias a Dios.

Las víctimas fueron dos hijas del alcalde José Antonio Villalta Blanco y una empleada doméstica, quienes se encontraban descansando dentro de su vivienda al momento del incendio.

Valentina Villalta Torres (8) sufrió quemaduras en la superficie corporal de un 77%, afectando su cara, cuello, brazos, antebrazos y partes íntimas. Daniela Villalta Torres (13) sufrió quemaduras en su superficie corporal de un 22%, afectándole el brazo, mano y cara de ambos miembros superiores. En tanto, Alba García Díaz (44), salió con un 27% de quemaduras en sus miembros inferiores, brazos y manos.

Hospitalizadas

El incendio se registró en una de las habitaciones de la casa a la 1:30 am de este martes, pero fue hasta las 6:00 am que fueron trasladadas en un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Honduras hasta un hospital en Puerto Lempira, arribando a las 7:30 am, aunque en el camino una de ellas expiró, y según se conoció, es una de las hijas del edil.

Preliminarmente se informó que el incendio se produjo producto de un cortocircuito, pero será la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios del Cuerpo de Bomberos la que determine la verdadera causa posteriormente.