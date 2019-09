A 20 directores y subdirectores de penales destituyó el INP desde 2014

TEGUCIGALPA.

En casi cinco años, el proceso de depuración dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha destituido a 20 directores y subdirectores de los centros penales por diversas causas.

German McNiel, subdirector del INP, dijo que con la depuración buscan evitar conflictos que desencadenen un problema mayor.

“Hemos destituido directores a nivel nacional como los de Trujillo, Tela, Olancho, Nacaome, entre otros. Buscamos evitar conflictos en los establecimientos. Si vemos que algo no está bien, se toman las acciones administrativas para que no vaya a derivar en un problema mayor. Hemos rotado a todos los directores a nivel nacional, y son 20 directores y subdirectores que no están fungiendo en el cargo por encontrarse anomalías”, explicó.

Medidas Rotación constante de privados de libertad. Medida que busca ingresar en máxima seguridad a los reos considerados de alta peligrosidad. Análisis de escenarios determinarán grilletes. Buscan establecer los momentos procesales oportunos en los cuáles se aplicará el grillete para los presos.

Pero pese a los estrictos controles que asegura el INP que implementa y las supervisiones constantes a los funcionarios, siempre surgen conflictos como el ocurrido en julio en el penal de Santa Rosa de Copán, que dejó un muerto y tres heridos. El director fue trasladado, informaron las autoridades.

Proyectos

Desde 2016 se puso en marcha un proyecto piloto de identificación de privados de libertad que se inició en la cárcel de La Esperanza, Intibucá, adonde Medicina Forense identificó a 370 reos, y 1,200 de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara. El proyecto consistía en identificar a los reos del país, pero ese paró. “Estamos aún en el proceso de firmar el convenio con el Ministerio Público, porque sabemos que será de gran ayuda para el INP. Contaremos con una identificación plena para validarlo con el Registro Nacional de las Personas y tener la certeza de quiénes son los privados de libertad” , dijo McNiel.

La identificación era un proyecto ambicioso. Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, asegura que se contaba con una base de datos diseñada por la Cruz Roja Internacional. “Nos donaron la base de datos, no se trataba de una identificación solo con base en datos dactiloscópicos, era algo integral que ojalá se retome”, apuntó.

Los jueces de Ejecución aseguran que de contar con el sistema de identificación se tendrá claro adónde están los privados de libertad. “Es importante para casos de excarcelaciones contar con un banco de datos, sobre todo para saber adónde están los privados de libertad”, dijo Mildred López.

Traslados

McNiel aseguró que los traslados de reos seguirán siempre que las situaciones de seguridad lo ameriten.

“Parte de la dinámica es el traslado de los privados de libertad para el orden y control, y lo vamos a seguir realizando”. “Si existen privados de libertad que pretenden continuar con acciones ilícitas o dar órdenes desde los centros penales deben ser trasladados a cárceles de máxima seguridad”, dijo McNiel. Estas acciones son coordinadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario que determina el nivel de peligrosidad de los reos y a qué lugar son enviados.

Otras medidas

Como parte de las acciones para descongestionar los centros penitenciarios, adonde algunos sobrepasan en un 100% su capacidad, sigue pendiente la implementación del grillete electrónico. “Es una medida pendiente que podría descongestionar el sistema carcelario del país. Estamos en la reglamentación para determinar el momento procesal oportuno para implementarlo. Se valoran escenarios, por ejemplo, si se usará como medida sustitutiva a la prisión preventiva, una supervisión para los que están en libertad condicional o preliberación”, dijo el subdirector del INP.

En lo de rehabilitación, las autoridades penitenciarias aseguran que se está avanzando, que hay convenios con la Secretaría de Educación, así como el Infop, que permiten que unas siete mil personas privadas de libertad se capaciten en actividades agropecuarias, artesanales, para que el tiempo sea aprovechado de manera positiva en la cárcel. En 2014 apenas 400 personas recibían instrucción que facilitara su reinserción a la sociedad.