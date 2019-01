"A los niños no los puedo tener en la calle", padre de familia tras incendio que consumió su casa

Tegucigalpa, Honduras.



Una humilde vivienda quedó destruida este viernes al ser abrasada por las llamas en un voraz incendio Tegucigalpa, capital de Honduras.



El hecho se registró en la colonia Altos de Loarque, en la salida al sur de la capital.



Las enormes llamas fueron sofocadas por los vecinos del lugar que con baldes en mano unieron fuerzas para evitar que el fuego se propagara a otras casas.



En el siniestro no se reportaron personas lesionadas, sin embargo la familia afectada -compuesta por al menos once personas, entre ellos varios niños- quedó en la calle.



El dueño de la residencia quemada, dijo: "Lo que más nos duele son las cosas de los niños, uno puede dormir hasta en el monte pero a ellos no los puedo tener en la calle".

Un bombero participa en labores de enfriamiento.