Esperaba a su esposo sin saber que ya lo habían ultimado

Tegucigalpa, Honduras.



“Él me dijo que iba a ir a jugar un rato al billar, yo le dije que no fuera, pero como a medianoche lo llamé y me dijo que iba venir a las 2:00 de la madrugada, pero nunca llegó”, narró Elsa Fúnez, esposa de Cristhian Alexis Hernández Alvarado (21 años), quien fue ultimado.



Su domicilio era la colonia Fuerzas Unidas, en la parte alta de la capital, al norte de Comayagüela.



El crimen contra Cristhian Alexis ocurrió a eso de las 4:00 am en el sector 5 de la colonia José Ángel Ulloa, siempre en Comayagüela.



El cadáver quedó cerca del acceso a una vivienda. En ese sitio lo mataron, según la Policía, cuando él buscaba huir de los sicarios.



El ahora occiso era originario de Nacaome, Valle, pero radicado en la capital. Fúnez, quien está embarazada, aseguró desconocer los motivos del asesinato.