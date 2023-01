Teresa de Pastor, protectora del patrimonio nacional

SAN PEDRO SULA. El 27 de enero el Museo de Antropología e Historia celebra su 29 aniversario y el personaje ilustre detrás de su legado es Teresa Campos de Pastor, cuyo aporte a la cultura nacional es digno de exaltar. María Teresa de María Campos Castelló nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1945.

Sus padres, Mauricio de María y Campos y Teresa Castelló Yturbide, ambos conocedores y entusiastas de la cultura azteca. De ellos, heredó esa cercanía del alma con el arte en sus complejas dimensiones. Su madre, narradora, escritora, investigadora y promotora cultural, ilustradora y recopiladora de relatos mexicanos populares, utilizó el pseudónimo de Pascuala Corona, quien construyó un legado que sigue intacto en su país.

Vida. En 1975 contrajo nupcias con el hondureño Rodolfo Pastor Fasquelle, un destacado historiador, analista político, periodista y poeta. Con él, procreó tres hijos: Camila, Rodolfo y Jerónimo, quienes cambiaron positivamente su vida. “Lo más valioso que he logrado en la vida son mis tres hijos y mis siete nietos. Inesperadamente, el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula resultó ser un tierno más. Doña Daisy Fasquelle me invitó a formar parte del grupo que se encargaría de organizarlo. Participar desde los inicios fue un gran privilegio. Con entusiasmo me dediqué a diseñar la distribución de los diferentes espacios, el mobiliario y la museografía. Había que acondicionar la escuela Francisco Morazán para transformarla en museo”, expresó Campos.

Tres años les tomó restaurar el edificio, Teresa fue la encargada principal de esa enorme tarea. De la colección, la mayoría de piezas fueron donadas por Daisy Fasquelle, Henry Fransen y Armando Bonilla.