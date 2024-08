Stephanie Cam, primera madre coronada como Miss Honduras Universo

Minutos más tarde, el jurado calificador dio a conocer el top 10 de semifinalistas, donde nombraron a las señoritas de Tegucigalpa, Olancho, Colón, San Pedro Sula, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Atlántida y Copán.

Luego, pasaron al top 5: Miss Olancho, Miss Copán, Miss Colón, Miss Tegucigalpa y Miss San Pedro Sula. Las cinco finalistas respondieron a una serie de preguntas por parte de los jurados, quienes después de un largo rato de análisis, determinaron a la ganadora.

En este sentido, el suspenso invadió el recinto al ser Miss Olancho (Daris Isaguirre) y Miss San Pedro Sula (Stephanie Cam) las dos grandes favoritas, por lo que ambas se tomaron de las manos y se prepararon para el veredicto final.

Al pasar aproximadamente cinco minutos de silencio, Ricardo Caballero, Carlos Rivera y Brayan Espinoza (directores del Miss Honduras Universo), acompañaron a Zu Clemente para entregar la corona a Stephanie Cam, quién con mucha alegría fue abrazada por su compañera Daris Isaguirre para celebrar su triundo.

Seguidamente, Stephanie realizó su primera pasarela portando la hermosa corona y un ramo de flores. La bella representante de la ciudad industrial disimuló las ganas de llorar por la emoción mientras seguía sonriendo ante las cámaras que la seguían.

“Pienso que estoy soñando, no lo puedo creer, soy la primera madre hondureña que va a Miss Universe, no tengo palabras. Amo a la gente que me apoyó, esta corona es para Honduras y orgullosamente, pondré todo de mi para poder clasificar, voy a trabajar más duro para dejar una huella aquí, mi propósito es dejar algo bueno en Honduras para la juventud y sé que unidos lo podemos lograr”, manifestó la hermosa ganadora a Diario LA PRENSA tras recibir la corona.