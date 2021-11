Premio Nacional de Poesía 2021

San pedro sula. La poeta hondureña Iveth Vega fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía en la quinta edición del Festival de los Confines, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Gracias, Lempira.

Este festival cultural es el más grande de Honduras, en el cual participaron reconocidos escritores nacionales e internacionales.

El evento como todos los años contó con un jurado, entre ellos: Helen Umaña y José Antonio Funes y el español Rafael Soler, quienes seleccionaron como obra ganadora del festival a “El lenguaje de las burbujas”, de Iveth Vega, escritora santabarbarense.

“Yo tenía un par de publicaciones en medios digitales, pero quería publicar mi primer poemario: ‘Elementos sucesivos’. Había escuchado buenos comentarios sobre el Festival de los Confines, por lo que me animé a participar el año pasado, fui finalista, pero no gané. Sin embargo, le mostré mi libro a Armando Maldonado, director de Ediciones Malpaso, quien me dio la oportunidad de publicar este año el libro”, dijo Vega.

Para la autora este premio representa prestigio, por ser un galardón del Festival de los Confines; además, le brinda la oportunidad de poder publicar su libro, considera que es muy valioso para un escritor que no tiene los recursos para pagar una publicación de esa calidad.

Este es el tercer libro escrito por la poeta hondureña.

Si desea apoyar a la escritora Iveth vega puede adquirir sus obras a través en Amazon y en formato Kindle. Pronto estará en librerías hondureñas. “Además, ‘Amatista’ está a cargo de Editorial La Chifurnia, pueden escribirles a ellos porque hacen envíos. Y en la web está mi plaquette del Encuentro de escritoras hondureñas del año pasado”.