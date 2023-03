El periodista Renán Martínez lanza su nuevo libro “Un país en piyama”

REDACCIÓN. El escritor y periodista hondureño Tulio Renán Martínez estrena su segundo libro, titulado “Un país en piyama”. En una entrevista para Diario LA PRENSA brindó más detalles sobre su obra, la cual es una novela de ficción que innova dentro del campo literario por las características esenciales añadidas por el autor.

Martínez encontró su inspiración durante el transcurso de distintas situaciones de la vida política del país y entrelazó sus vivencias como comunicador para construir una historia ficticia, la cual abarca la época comprendida entre los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales y la extradición de Juan Orlando Hernández, con memorias de los golpes de Estado asentados por los militares.

Asimismo, la experiencia que tuvo durante la búsqueda de la noticia en un hospital sampedrano derivó en una anécdota que se plasmó finalmente en su libro. “De repente vi un hombre que lo llevaban en camilla, iba herido, esa no era la noticia que buscábamos, pero me acerqué intuitivamente y consulté sobre lo que le había pasado, entonces me dijeron que se intentó suicidar, ya era la cuarta vez, todo provocado por la decepción amorosa que una mujer le hizo sufrir. Esto lo tomé como referencia y lo reflejé en uno de los personajes principales de la obra, quien básicamente es un periodista suicida que sufre dos desilusiones: una amorosa y otra política”.