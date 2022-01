View this post on Instagram

En su discurso de Navidad de 2020, el rey Carlos XVI Gustavo se pronunció contra el manejo del país de la pandemia de coronavirus.

“Creo que hemos fallado. Un gran número ha muerto, y eso es terrible” aseguró.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de la familia que no han podido despedirse de sus familiares fallecidos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder decir un adiós cálido. Últimamente, se ha sentido más obvio, se ha acercado cada vez más. Eso no es lo que quieres “.

Los Reyes son solo los últimos miembros de la familia real sueca en tener la enfermedad.