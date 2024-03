El tío de Kate Middleton se disculpa por criticar a Meghan Markle en su última entrevista

Gary Goldsmith, el tío materno de la princesa de Gales, Kate Middleton, se ha convertido en un dolor de cabeza innecesario para el palacio en un momento en que no necesita más frente abiertos.

Salvando las distancias, él es para los Middleton lo que Thomas Markle a la duquesa de Sussex: el miembro incómodo de la familia que siempre habla de más con la prensa de lo que no debería.

En los últimos meses, Gary ha participado en el reality ‘Big Brother Celebrity’ y ha concedido varias entrevistas para hablar de la desaparición de su sobrina de la vida pública, que ahora se sabe que se debe al cáncer que le diagnosticaron tras someterse a una operación abdominal el pasado enero.

Gary no estaba al corriente de los problemas de salud de la duquesa de Cambridge, y se enteró al mismo tiempo que el resto del mundo: cuando ella hizo un anuncio oficial el pasado viernes para explicar que está sometiéndose a quimioterapia preventiva.

Dos días más tarde se publicó una entrevista de Gary con el periódico The Times donde arremete en términos muy duros contra Meghan, la cuñada de Kate.

Él no le perdona ni Harry ni a Meghan que airearan los trapos sucios de la familia real tras abandonar su rol institucional, afirmando que Kate había hecho llorar a su cuñada unos días antes de su boda o que no había mostrado apoyo a su nueva cuñada mientras trataba de adaptarse a su nueva vida en Reino Unido.

En sus declaraciones, el hermano de Carole Middleton también asegura que la duquesa de Sussex -a la que ha apodado ‘Laughing girl’ porque la considera un hazme reír- ha sido una mala influencia y especula con que su matrimonio no durará demasiado.

”Por eso me enfada tanto lo que Meghan dijo sobre Kate. Carole y yo crecimos en una comunidad muy diversa, con todas las culturas que puedas imaginar. La idea de que ella diga que Kate es racista me pone furioso. Kate conoce las raíces de su familia y está orgullosa de ellas. Lo siento, pero no es buena gente”.

La publicación de su entrevista no podría haber llegado en un momento más inoportuno. Si Kate ha roto su silencio, ha sido precisamente para acabar con las especulaciones y calmar el revuelo mediático.

Incluso Harry y Meghan han roto el hermetismo al que se aferran desde hace un tiempo en todo lo relativo a la monarquía para enviar sus mejores deseos a Kate y pedir indirectamente que se le conceda espacio y tiempo para recuperarse.

En este contexto, Gary compartió el siguiente comunicado: “Como muchos habrán visto, aparezco en el número de de Times Magazine del sábado. Esta entrevista y la sesión de fotos se hicieron hace más de una semana y se imprimieron antes de que yo fuera consciente de las tristes noticias sobre mi sobrina Kate”, ha explicado a través de Twitter.

”Mis pensamientos y oraciones están con Kate y toda la familia en estos momentos difíciles y estoy profundamente disgustado por el momento en que se publicó este artículo”, admite.

“Espero que esto ponga fin a las continuas especulaciones y horribles conspiraciones. Démosle tiempo a Kate, William y los niños y devolvámosles algo de amor”, agregó el tío de la princesa de Gales.