Jackie Solange: Musa del diseño y embajadora de sus raíces

Una escalonada trayectoria de más de 11 años y su pasión desmedida por la caminata en pasarela describen la evolución de Jackie Solange (26 años) en el modelaje profesional.

Ha sido musa de diseñadores nacionales de la talla de Yoyo Barrientos, Morena Perpetu,a, Abraham Pacheco Roberto Ramírez, Aldo Marcucci, Mary Ann Kafati, Miguel Chong y Fernando Alberto Atelier, así como de los extranjeros Carmiña Romero (Costa Rica), Katherine Cordero (Venezuela), Custo Barcelona (España), entre otros.Su imagen y concepto han destacado en editoriales digitales de revistas estadounidenses como The Last Magazine y Creem Magazine, además de una edición especial para la web de Vogue Italia.

Todo esto antes de caminar por las pasarelas de Casting The Atlantic en Costa Rica.Asimismo, fue coronada como la primera Miss Honduras Ébano en el año 2012, exponiendo con orgullo la bandera de sus raíces afrodescendientes. Rasgo que a su vez la llevó a protagonizar el video “Chocolate”, del artista nacional Chia Casanova.

Su pasión por el diseño se manifiesta también en el ámbito académico debido a que Solange es pasante de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la que se desenvuelve con entrega y excelencia.

La hondureña considera al modelaje como una pasión, “disfruto mucho el transmitir y recrear conceptos artísticos en la industria de la moda. Es un desafío que tiene un impacto en la proyección de la sociedad actual y me inspira ser parte de ello”.

Para la modelo, la determinación es algo que abre muchas puertas, “jamás esperé ganar un certamen de belleza ya que claramente no me dedico a ese rubro, pero fue una experiencia que me marcó por el resto de mi vida. El representar y destacar la belleza e inteligencia de las mujeres afrodescendientes en Honduras es una tarea que conlleva mucha responsabilidad”.

La joven hondureña es del criterio que para desenvolverse en la vida la confianza y la seguridad en uno mismo es lo más importante, y en el caso del área en la que se desenvuelve, la exposición ante la gente es parte del trabajo, “por lo tanto, es vital aprender a conocerse a uno mismo para poder explotar el potencial que todos poseemos. La práctica constante ayuda a construir esa confianza. Y uno de los secretos es la perseverancia”, afirma.