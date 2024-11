Hoy se entregan los Premios Quetglas 2024 en SPS

Pensar en esto en una zona conflictiva parece difícil, pero no hay nada que el arte no pueda unir para la convivencia pacífica. Durante cuatro días a la semana se desarrollan clases de arte de diferentes disciplinas: baile, ajedrez, pintura, dibujo, guitarra, coro y hasta flauta. Esto gracias al trabajo colaborativo con otras organizaciones e instituciones.

Nombre: Rubén Vásquez

Fundación: Luis Braille (centro para ciegos)

Rubén Vásquez, creador de la fundación Luis Braille (centro para ciegos), organización no gubernamental que ofrece servicios a más de 300 personas con discapacidad visual. Su principal objetivo es la formación, capacitación y educación integral de personas con capacidad visual a lo largo de todo su ciclo vital.

Ello permitirá el incremento de su desarrollo y autonomía personal, contribuyendo a su plena inclusión social, laboral y educativa. Realiza importantes funciones en materia de rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad visual, facilitando, gracias a herramientas técnicas accesibles y material adaptado, su movilidad y el acceso a la tecnología y con ello a la información y al conocimiento.

Vale resaltar que esta es la única escuela que ofrece la enseñanza del sistema braille en la zona noroccidental del país.

Testimonio. Claudia Patricia Morel Paz (de 36 años) nació ciega, pero el sistema de escritura braille le ayudó a culminar sus estudios de nivel medio y tener una mejor calidad de vida. “Con el aprendizaje del braille se me abrieron muchas puertas y hasta participo en la iglesia. Cuando era niña me sentía mal cuando no me resultaban algunas acciones; pero cuando aprendí todo mejoró”, manifestó Morel.