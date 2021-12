Fiesta en honor a Ruth Valladares Rápalo

SAN PEDRO SULA. Ruth Michelle Valladares Rápalo, hija del apreciado empresario Roger Valladares, fue sorprendida con un convivio para celebrar sus 25 años.

La jovencita arribó a un cuarto de siglo de vida y Emma Mejía organizó un festejo en su honor e invitó a los más allegados de Ruth a compartir con ella la dicha de un año más.

Desde las 7:00 de la noche, selectos invitados, entre ellos familiares y amistades de la festejada, llegaron a la residencia Valladares para llenar de regalos y buenos deseos a la cumpleañera.

La terraza frente a la laguna ubicada en la propiedad de su padre fue decorada con globos y con la temática Tiffany and Co, pero en esta ocasión fue Ruth & Co.

Muy emocionada se mostró la agasajada y agradeció a su grupo social por estar junto a ella en un nuevo aniversario lleno de retos y proyectos por cumplir. Variedad de bocadillos y bebidas nacionales e internacionales fueron degustadas por la concurrencia, quienes felices le cantaron el “Feliz cumpleaños” a Ruth Michelle.