Exponen obras que proponen un ecofeminismo comunitario en Honduras

TEGUCIGALPA . El legado de mujeres defensoras hondureñas, que murieron de forma violenta, ha inspirado a once artistas que exponen sus obras en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), proponiendo un ecofeminismo comunitario arraigado en sus propias experiencias.

Lagos, con un performance, estableció comunicación con el público moldeando la arcilla, para expresar “el respeto que debemos tener hacia la tierra” y su “experiencia como madre”. El título de su obra es ‘Amamanto’.

“Siendo madre me he dado cuenta de esa urgencia, de esa verdad profunda que hay entre el hecho de que no solo vivimos en la tierra, somos parte de ella, somos tierra nosotros también”, enfatizó la artista hondureña, que estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Tegucigalpa.