Bailarines de CENSEA representarán a Honduras en el extranjero

¿Qué es el All Dance Continental?

Es el campeonato oficial de danza en cada continente: América, Europa, Asia, Oceanía y África para reunir a los exponentes más destacados de cada nación del continente, que obtuvieron la clasificación a través de campeonatos All Dance National Qualifier.

All Dance Continental se divide en New Alldancers Championship (bailarines de nivel New Alldancers), All Dance (bailarines de nivel Estudiante, Open Estudiante y Open) y All Dance Pro Master (bailarines de niveles Pre-profesional, Profesional, Open-pro).

En All Dance Continental se otorga los títulos y galardones continentales oficiales de la danza. Vigente desde el 2022.