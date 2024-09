Arturo Duarte, el fotógrafo de las Fiestas Patrias de Santa Bárbara

El origen de su pasión no fue casualidad, la esencia de cada fotografía solo describe lo que sus ojos aprecian del mundo exterior, con el toque artístico que no puede faltar para transmitir sensaciones a quienes contemplan su trabajo.

En mis inicios fue solo un pasatiempo, fui creando una especie de dependencia, el amor por la fotografía me hizo crear vínculos y un hermoso compromiso personal que me llevó a investigar y de manera autodidacta fui evolucionando, estableciendo conexiones hasta adquirir equipo y las competencias necesarias para llegar al punto donde actualmente me encuentro.

Ese día, inicié fotografiando la naturaleza, posteriormente con un grupo de amigos apasionados por el arte, me fue llamando la atención la fotografía de retrato, y así poco a poco me fui adentrando en este bello mundo de la fotografía.

Un día mi hermano mayor obtuvo una cámara digital, motivado por la curiosidad, busqué la manera de coincidir con él y pedirle me permitiera acceder a ella. Yo apenas era un adolescente, Sutilmente, la tomé con mis manos ¡no podía creerlo!, un alud de emociones me invadió; fue amor a primera vista. Siempre vi a los fotógrafos con muchísima admiración y desde niño anhelaba una cámara.

No es fácil, saber que voy a tomar una gran cantidad de fotografías a contrarreloj y con ambientes climatológicos que pueden modificar el escenario, por lo tanto; es fundamental saber que cuento con el equipo fotográfico ideal para facilitar mi trabajo. De alguna manera es agotador y el cuerpo lo resiente, pero al final del día, ver el arte que he logrado y la reacción de la gente al publicarlo; hace que todo valga la pena, es una satisfacción indescriptible.

7) ¿Qué aspectos culturales y tradicionales cree que son más importantes de capturar durante los desfiles, y cómo los has inmortalizado a través de su lente?

Cuadros vivos presentados por estudiantes y docentes que nos llevan a vivir y valorar nuestras raíces. Con ese legado identitario de costumbres y tradiciones que se viene construyendo ancestralmente desde las épocas: prehispánica, colonial, independencia y la Honduras contemporánea. Con grandes aportes de mujeres y hombres exponentes del arte, la cultura y la historia nacional.

Los desfiles son el escenario perfecto para exponer el talento, creatividad y ordinalidad de los centros educativos. Motivada(os) por el espacio abierto y la concurrencia presente; es aquí donde se desborda la expresión, el trabajo en equipo y a su vez desarrollar su talento.

8) ¿Cómo describiría la evolución de los desfiles de Fiestas Patrias en Santa Bárbara a lo largo de los años que ha cubierto el evento?

Cada año evoluciona de manera impresionante y el impacto que generan nuestros desfiles es el producto del esfuerzo de nuestras comunidades educativas: Las escuela y colegios siempre se caracterizan por mostrarnos sus mejores cuadros; es uno de los mejores desfiles patrios a nivel nacional.

He tenido la oportunidad de vivirlo desde adentro cuando era estudiante; diría que definitivamente cada año es mejor que el anterior, y contamos con esa fortuna de vivir en la tierra del junco, el café, las mujeres bellas y los hombres de buenos sentimientos; eso lo hace aún más extraordinario año tras año.

Los “desfiles Pateplumas” están llenos de: identidad, historia, color, sabor, música, danza, ciencia, tecnología, literatura, gastronomía, personajes icónicos, mensajes medioambientales, llenando de arte y cultura las principales calles y avenidas de la ciudad.

9) ¿Cómo ha cambiado la interacción con el público y los participantes de los desfiles a lo largo del tiempo, y cómo eso ha influido en su trabajo como fotógrafo?

Desde los inicios hasta la fecha, ha cambiado de manera significativa, he tratado de dejar esa puerta abierta y darle la confianza a la población para que sea parte de esta maravillosa historia. Me ven con la cámara y su lenguaje no verbal me invita a tomarles una fotografía y cuando se trata de sus hijos o un familiar me solicitan con la libertad que nos caracteriza a los Pateplumas y todo sin ningún costo.

Al final, todo esto lo hago por amor y no por el dinero. La población valora mi trabajo y conoce el impacto mediático; mis redes sociales generan un tráfico de visitas descomunal, al punto que ya he sido contactado por muchas revistas de renombre nacional e internacional, especialmente para solicitar autorización de publicar las fotografías en sus respectivos medios.

10) ¿Cuál ha sido el momento más memorable que ha capturado en un desfile de fiestas patrias en Santa Bárbara y qué lo hizo especial?

14 de septiembre de 2018, sobre la avenida “La Independencia” de la ciudad de Santa Bárbara, aparece un cuadro vivo del escudo nacional; en su centro una hermosa niña vestida con un radiante traje típico que ilumina todo el espectro del desfile. El cuadro es muy realista, el artista lo ha construido para generar un impacto visual, que llama profundamente mi atención y en fracción de segundos la calle se ha despejado, los colores, el sonido de los tambores, la alegría en el rostro de la pasión de nuestra gente y hasta el clima parece haberse posado en el momento ideal para ser el cómplice de mi obra de arte.

La vi venir frente a mí, tomé mi cámara y rápidamente hice todo el ritual técnico que involucra tomar una fotografía profesional y la capturé. Quise volver a tomar otra y el panorama ya no era el mismo, no fue posible, tuve solo una oportunidad. De inmediato revisé mi cámara y un escalofrió recorrió todo mi cuerpo; me volví ansioso por llegar a casa y publicarla, aun sigo recordando ese hermoso momento único e indescriptible.