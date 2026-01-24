Ana Cruz Ruiz: la hondureña que hace historia en cirugía robótica en Londres

San Pedro Sula, Honduras.

Es una mente maestra en un campo profesional que representa el futuro de la medicina moderna y la tecnología.

La hondureña Ana Cruz Ruiz no solo se ha convertido en un símbolo para el avance en equidad de género, sino que, aporta nuevas perspectivas enfocadas en la innovación, la ética y el impacto social de la atención médica, al incursionar en la cirugía robótica, un campo que representa el futuro de la medicina moderna.

La catracha ostenta el cargo de Responsable de Gestión de Proyectos en el Centro Hamlyn de Cirugía Robótica en Londres, Reino Unido, donde supervisa iniciativas estratégicas en distintas etapas de madurez tecnológica, desde la investigación inicial hasta la adaptación y transferencia de tecnologías médicas.

Estas iniciativas cuentan con el respaldo financiero de entidades como Wellcome Trust y el EPSRC. Paralelamente, encabeza el grupo de trabajo de Cirugía Global del Centro Hamlyn, enfocado en el uso de tecnologías emergentes —como la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D y el Internet de las Cosas— para fortalecer los servicios quirúrgicos en países de ingresos bajos y medios.

En estos contextos, la falta de acceso a cirugía básica afecta a nueve de cada diez personas, una realidad que forma parte del desafío global en el que alrededor de cinco mil millones de personas no disponen de atención quirúrgica y anestésica segura, oportuna y accesible.

En el Imperial College, Ana también dirige el Robotics Forum, una plataforma que articula a investigadores de diversas facultades y departamentos dedicados a la robótica avanzada.

Esta red tiene como propósito impulsar la colaboración interna en proyectos y propuestas, servir como punto central de referencia para las actividades robóticas dentro de la institución y promover la formación y visibilidad de nuevos talentos en el área, con especial atención a la inclusión de grupos históricamente subrepresentados.

Anteriormente, la hondureña desempeñó el rol de gerente nacional en el Reino Unido del DIH-HERO, un hub europeo de innovación digital enfocado en robótica aplicada a la salud.

El DIH-HERO busca acelerar el desarrollo de soluciones robóticas mediante la vinculación de pequeñas y medianas empresas con universidades, hospitales, organismos reguladores, fabricantes y actores clave del sector.

Iniciado en 2019 bajo el programa Horizonte 2020, DIH-HERO otorgó financiamiento en cascada durante cuatro años para impulsar colaboraciones internacionales, culminando con resultados exitosos en innovación y cooperación dentro del ecosistema de robótica sanitaria.