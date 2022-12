Academia de Artes Oviedo despide el año con concierto navideño

SAN PEDRO SULA. Con mucho talento, ingenio y carisma, los estudiantes de la Academia de Artes Oviedo deleitaron al público en el asombroso concierto navideño que ofrecieron el pasado 21 de diciembre.

Los niños y jóvenes presentaron diferentes géneros musicales cantados y ejecutados por ellos mismos en instrumentos como el piano, violín, batería, entre otros.

“Hallelujah”, “Deck the halls”, “We wish you a merry Christmas”, “Jingle bells rock”, “Rodolfo el reno” y “All I want for Christmas is you”, fueron algunas de las populares canciones navideñas que interpretaron con mucha emoción.

De este modo, los espectadores se mantuvieron en un maravilloso espíritu navideño que invadió el auditorio del Centro Cultural Infantil (CCI) de principio a fin y los padres de familia se mostraron orgullosos.