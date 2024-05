Sigue el zipizape en alcaldía sampedrana y en plena sesión

La confrontación entre el alcalde Roberto Contreras y el vicealcalde Omar Menjivar siguió hoy durante la sesión ordinaria 102 realizada vía zoom.

Toda la sesión se realizó con normalidad se ratificaron dos actas, se aprobó un cabildo abierto, dictámenes, se aceptaron varias donaciones y se discutieron mociones.

Aunque la sesión era por zoom el ambiente era tenso y fue al final de y sin permitir que nadie más hablara que el alcalde Roberto Contreras se refirió al tema.

Pidió unos minutos a los corporativos y dijo que quería aclarar al vicealcalde Omar Menjivar quien dijo a los medios de comunicación que en la municipalidad hay tres alcaldes: Steve Fajardo, Zoila Santos de Contreras, mi esposa, y el tercero Roberto Contreras pero quien toma decisiones es mi esposa.

“Yo quisiera preguntarle si ha visto en alguna sesión de corporación a mi esposa, la ha visto firmando documentos o contratos a mi esposa.. Así como Usted increpó a algunos regidores yo le estoy diciendo a usted frontalmente, acá no hay tres alcaldes le guste o no a usted el alcalde se llama Roberto Contreras. Se cierra la sesión”.

Pero algunos regidores comenzaron a pedir explicaciones ya sobre algunos temas. La regidora Carmen Elena Paz pidió durante la discusión de la agenda que se le permitiera la palabra y señaló como una situación grave lo que está ocurriendo pues en más de un año sólo se ha auditado un 5% de control interno, un 25% de compras contrataciones, las recomendaciones del tribunal un 45 %, transferencias y subsidios un 35% etc...

Paz pidió que se le exigiera a auditoría un informe real y verídico de lo que se ha hecho en ésta administración. “Lo he dicho antes alcalde no me interesan las administraciones anteriores, me interesa esta porque tengo una responsabilidad, moral, ética y legal y lo hago en calidad de moción”.

La regidora pidió que era necesario ponerse en orden y pidió la participación del auditor en ese momento. El alcalde Roberto Contreras dijo que le respondería sus dudas el auditor pero por escrito.

Algunos regidores explicaron que el problema es que históricamente el alcalde de San Pedro Sula se ha dedicado a llevar su propia agenda porque es la autoridad y la esposa realiza las acciones que le corresponde. El problema es que hasta en los boletines de prensa que envía la municipalidad sampedrana el nombre de la esposa del edil aparece como si ella fuera la protagonista y no el alcalde sampedrano.

Igualmente ocurre en eventos públicos como los cabildos abiertos que son sesiones corporativas y la mesa debe ser meramente para los corporativos.

En la sesión estuvo conectado el comisionado de transparencia, Walter Banegas.