Roberto Contreras confronta al TSC y se profundiza la crisis

El alcalde ha calificado el informe que él mismo pidió como falso y desde el inicio ha dicho que no presentará ningún plan de acción. Cabe señalar que el informe pide un plan de acción, no que le pague a la compañía Sulambiente los famosos mayores costos.

El organismo contralor advierte que el incumplimiento a lo requerido en este oficio incurre en la aplicación del Artículo 100 numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas , que literalmente expresa: “Responsabilidades Administrativas. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, deben incurrir en responsabilidad administrativa, los servidores públicos o particulares que realicen las infracciones de no rendir la información solicitada por el Tribunal o por las unidades de auditoría interna o no hacerlo en tiempo y forma”.

En un video que difundió en sus redes sociales, el alcalde Roberto Contreras restó importancia al oficio. “Grandes titulares en periódicos, medios de televisión respecto a que el Tribunal Superior de Cuentas, más de cuentos que de cuentas, amenaza con destituirme a mí o ponerme una multa de más de un millón de lempiras. Nos vamos a calmar todos, porque desde que asumimos nosotros la administración de esta ciudad dejamos claro lo siguiente”.

La municipalidad de San Pedro Sula y los impuestos de los sampedranos no son la vaca lechera de ninguna empresa que le pueda prestar los servicios a nuestra ciudad ¡ni de ningún partido político tampoco! Porque con los impuestos del pueblo sampedrano no se van a financiar campañas políticas; ni tampoco los impuestos municipales de nosotros los sampedranos, trabajadores, esforzados emprendedores van a servir para comprar conciencias en Tegucigalpa, o para comprar, qué se yo qué es lo que pueden, comprar corazones corrompidos con más de 817 millones de lempiras”.

“Los sampedranos 817 millones de lempiras no les vamos a pagar, entiendan. De aquí no se van a llevar un centavo ustedes. Todo lo contrario, tienen que devolvernos 317 millones de lempiras de pagos no debidos de la administración anterior al erario municipal”.

“La vaca lechera ya no tiene leche para alimentar empresas o partidos políticos que antes se beneficiaban de esta municipalidad. Muy pronto nos vamos a ver en la Uferco, ¡nos vamos a ver en el Ministerio Público! Nos vamos a ver también en las fiscalías de investigación de delitos de alto impacto financiero en Tegucigalpa”.

“Este capítulo no termina aún. Pero de la municipalidad de San Pedro Sula, al menos de esta mano derecha que sirve para firmar cheques, me la corto primero antes que mandarles a ustedes un centavo de pago de costos mayores cuando no procede. De aquí de esta municipalidad de San Pedro Sula no me va a sacar el Tribunal”. En el video, el alcalde no se refiere en ningún momento al plan de acción, que es lo solicitado por el TSC. El caso de Sulambiente se dirimirá en los tribunales, pues ya se interpuso un reclamo administrativo.